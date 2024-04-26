В Минобороны ответили, как будут делить военнообязанных по состоянию их здоровья.

В Украине появятся военнообязанные, которые пригодны для службы в ТЦК или для выполнения специфических задач. Зато статус "ограниченно годный" отменен.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" сообщила директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова. По ее словам, формируются четкие правила - "годен/негоден".

Пригодные будут разделены на следующие категории в зависимости от степени функциональности:

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годные (полностью);

годные к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но годные к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и тому подобное;

годные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

годные для выполнения специфических задач.

Мобилизация в Украине

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, принятый Верховной Радой 11 апреля. Он вступит в силу 18 мая.

Впоследствии командующий Нацгвардии Александр Пивненко высказался о важности мобилизации. По его словам, в НГУ есть нехватка людей, поскольку идет полномасштабная война.

Как сказал военный, не будет мобилизации - не будет ротации, а без нее люди истощаются, ведь "ни одно подразделение не может два-три года воевать в обороне".

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