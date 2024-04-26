Заместитель председателя в парламенте Германии по вопросам иностранных дел и обороны Иоганн Вадефуль заявил, что время пришло.

Заявление США о поставках Украине ракет ATACMS привело к возобновлению в Германии дебатов по Taurus.

Представитель обороны США заявил журналистам DW, что решение Америки может мотивировать Германию изменить свое мнение.

В то же время собеседник издания отметил, что хотя поставки этих дальнобойных ракет напрямую зависит от Германии, учитывая решение США и подобные шаги Великобритании и Франции, "мы, конечно, надеемся, что это может быть фактором", чтобы убедить Германию изменить свое мнение.

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Отмечается, что категоричная позиция канцлера Олафа Шольца вызвала резкую критику со стороны консервативного оппозиционного блока. При этом члены правящей коалиции, а именно Зеленые и неолиберальная Свободная демократическая партия (FDP), также выступают за отправку оружия.

Заместитель председателя в парламенте Германии по вопросам иностранных дел и обороны Иоганн Вадефуль заявил, что его партия месяцами проводила кампанию за поставки Taurus в Украину, но до сих пор не смогла убедить Шольца.

"Пришло время отправить Taurus, потому что они похожи на системы ATACMS, присланные из США, и они очень нужны в Украине. Они имеют немного больший радиус действия, чем американские системы, и они способны достигать своих целей очень изящным способом", - подчеркнул Вадефуль.

Предоставление Украине ракет Taurus - последние новости

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Германию не смог убедить канцлера страны Олафа Шольца предоставить Украине ракеты Taurus. Шольц подтвердил, что не даст Украине "Таурусы".

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Шольц отказывается передать Taurus из-за того, что Taurus - это самая мощная система вооружения в ФРГ.

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