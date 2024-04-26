БРСМ, Авантаж, КЛО, VST и МОТТО: стало известно, какие сети автозаправок недоплатили налоги за 2023 год

Эксперт сообщил, что общей проблемой остается закрытость данных об уплате налогов нефтетрейдерами.

Тройка лидеров по уплате налогов среди крупнейших сетей АЗС по итогам 2023 года осталась без изменений. Но вторая половина ТОП-10 – боль. Директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Фейсбуке опубликовал рейтинг уплаты налогов десятью самыми большими сетями автозаправок по итогам 2023 года.

В общей сложности тройка лидеров заплатила от 1,76 до 2,39 грн на литр горючего, аутсайдеры – от 0,53 до 1,09 грн.

"Тройка лидеров осталась без изменений. Вторая половина ТОП-10 – боль. Не оправдала надежд БРСМ. В 3 кв. налоговики хорошо вытрусили из сети дополнительно 300 млн грн (в 4,5 раза больше показателя 1 и 2 кварталов). Казалось, бизнес господина Бибы крепко стал на путь исправления. Нет. К сожалению. В 4 квартале налоговая нагрузка на литр упала до 0,7 грн/л – чуть выше уровня 1 и 2 кварталов. На фоне сообщений об ухудшении качества горючего в сети все выглядит печально", – написал эксперт.

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По словам Куюна, место БРСМ в 4 квартале заняла сеть Avantage 7.

"Ее налоговики "побрили" на 200 млн грн – в 9 раз больше, чем в 1 квартале 2023-го. Интересно, как будет дальше? Как у БРСМ или так, как должно быть? Малоизвестная, но большая по украинским масштабам сеть VST с рекламным слоганом "Ништяк вам в бак" попыталась в конце 23-го тоже удивить, но по году "ништяка" с налогами не получилось", – подчеркнул директор "А-95".

Он отметил, что замыкает ТОП-10 сеть МОТТО.

Вместе с тем эксперт сообщил, что общей проблемой остается закрытость данных об уплате налогов нефтетрейдерами.

"Несмотря на требования закона, налоговики эти данные не публикуют. Приходится собирать по крохам, включая опрос добросовестных сетей, которым нечего скрывать. Налоговиков я понимаю, потому что такая информация показывает не только успехи, но и недостатки в их работе (а, возможно, и откровенное крышевание некоторых неплательщиков). Но нужно понимать главное: налоги – единственный источник финансирования армии. Другого нет. И общество должно контролировать этот процесс и помогать налоговикам и властям в целом быть более эффективными", – подытожил Куюн.