Курс гривни к евро установлен на уровне 42,44 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,60 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,44 грн/евро, то есть гривня выросла на 8 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,58/39,62 грн/долл., евро - 42,43/42,46 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 26 апреля, вырос на 5 копеек и составляет 39,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также подорожал на 5 копеек и составляет 43,00 грн за евро.

Финансовый эксперт Сергей Фурса, комментируя прогноз Международного валютного фонда, выразил уверенность, что курс доллара в Украине в обозримом будущем не будет расти до 50 грн/долл. и выше.

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