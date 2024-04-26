Ранее ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского внесли залог в 75,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на адвоката Сольского Назара Кульчицкого. Так, теперь Сольский обязан прибывать по требованию к детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), следователю или суду, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, а также носить электронный браслет. Сольскому запретили также общаться со своим заместителем.

Дело Сольского

23 апреля детективы НАБУ разоблачили схему завладения государственными землями в Сумской области общей площадью около 2,5 тыс. га и предотвратили попытку завладения еще около 3,3 тыс. га.

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Прокурор сообщил о подозрении в завладении землей бывшему председателю аграрного комитета Верховной Рады - действующему министру Николаю Сольскому.

Сам Сольский заявил, что события по его делу касаются периода, когда он был еще адвокатом, а не министром. Обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физическими лицами, в частности военными АТО, за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом.

25 апреля Сольский подал заявление на отставку с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Ранее сегодня, 26 апреля, Высший антикоррупционный суд избрал Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия меры пресечения - 60 суток, то есть до 24 июня включительно. Как альтернативу, следственный судья определил подозреваемому залог в размере 75 млн 700 тыс. грн. Подозреваемый был взят под стражу в помещении суда.