За министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского внесли залог в 75,7 миллиона гривен.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на адвоката Сольского Назара Кульчицкого. Так, теперь Сольский обязан прибывать по требованию к детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), следователю или суду, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, а также носить электронный браслет. Сольскому запретили также общаться со своим заместителем.
Дело Сольского
23 апреля детективы НАБУ разоблачили схему завладения государственными землями в Сумской области общей площадью около 2,5 тыс. га и предотвратили попытку завладения еще около 3,3 тыс. га.
Прокурор сообщил о подозрении в завладении землей бывшему председателю аграрного комитета Верховной Рады - действующему министру Николаю Сольскому.
Сам Сольский заявил, что события по его делу касаются периода, когда он был еще адвокатом, а не министром. Обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физическими лицами, в частности военными АТО, за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом.
25 апреля Сольский подал заявление на отставку с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Ранее сегодня, 26 апреля, Высший антикоррупционный суд избрал Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия меры пресечения - 60 суток, то есть до 24 июня включительно. Как альтернативу, следственный судья определил подозреваемому залог в размере 75 млн 700 тыс. грн. Подозреваемый был взят под стражу в помещении суда.