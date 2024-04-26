Это происходит в рамках инициативы "Зерно из Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина доставила в Судан тонны зерна и продолжит помогать странам Африки.

"На этой неделе инициатива "Зерно из Украины", наши суданские партнеры и Всемирная продовольственная программа ООН доставили очередную партию украинского зерна в Судан, что позволит ежемесячно оказывать помощь 2 миллионам людей, которые сталкиваются с острым голодом и отсутствием продовольственной безопасности", - написал он в сети X.

Как подчеркнул президент, Украина продолжает поддерживать суданский народ, даже когда сама защищается от российской агрессии дома. "Это наш руководящий принцип: мы не только ищем помощи от мира, но и помогаем другим в мире", - подчеркнул глава государства.

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Зеленский уверяет, что Украина благодаря инициативе "Зерно из Украины" продолжит доставлять новые грузы в большее количество стран, чтобы смягчить продовольственный кризис и помочь тем, кто в этом нуждается.

Также президент добавил, что продовольственная безопасность является важным компонентом Украинской формулы мира, поскольку в Украине считают ее одним из ключевых принципов глобальной стабильности. "Мы призываем все страны присоединиться к реализации Формулы мира и принять участие в предстоящем Саммите мира в Швейцарии", - заявил президент.

Как подчеркнул глава государства, Украина также призывает все страны осудить террористические атаки России на украинское сельское хозяйство, портовую инфраструктуру и свободу судоходства в Черном море. По его словам, российские удары уже повредили или разрушили 215 объектов портовой инфраструктуры в Одесской области.

"Несмотря на эти сложные обстоятельства Украина продолжает отправлять грузы, в частности жизненно необходимое продовольствие, в страны мира, в том числе в Африку и Азию. Так, в рамках инициативы "Зерно из Украины" в ряд стран, включая Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен и Судан, доставляются критически важные гуманитарные грузы", - сообщил Зеленский.

Он выразил надежду, что украинская помощь суданскому народу будет способствовать приближению Судана к стабильности и устойчивому миру.

Grain from Ukraine

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие экспортируется в страны Африки и Азии.

С самого начала Украина планировала отправлять из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи.

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