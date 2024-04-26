Задержанные несколько лет жили в Германии, поделились пограничники.

Двое братьев незаконно вернулись в Украину из Польши - в камуфляжной одежде, под которой был гидрокостюм, переплыли реку Западный Буг.

Мокрых злоумышленников возле украинско-польской границы обнаружил пограничный отряд, сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram и показала фото задержанных. У братьев с собой был инструмент для перерезания проволоки и запас еды.

"Мужчины несколько лет проживали в Германии и из-за отсутствия работы там решили незаконно попасть на Родину... Граждан привлекли к админответственности, решение будет принимать суд", - добавили в ГПСУ.

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Стоит отметить, что в последнее время появлялось немало новостей о том, что украинские мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) пытались незаконно попасть за границу различными способами, в частности, переплывая реки. Пограничники уже поймали немало таких злоумышленников. В ГПСУ сообщали, что расценки за незаконную переправку людей с украинской территории составляют 3-10 тысяч долларов.

У мужчин-украинцев призывного возраста, которые оказались за границей, возникли проблемы - с 23 апреля по 18 мая им прекратили предоставлять консульские услуги. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что возобновление предоставления услуг состоится после того, как вступит в силу закон нашего государства, в котором предусмотрено усиление мобилизации. После этого консульские услуги будут предоставляться с учетом норм, предусмотренных новым законом.

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