Репер випустить альбом "The Death of Slim Shady".

Культовый американский рэпер Эминем, дочь которого год назад вышла замуж, анонсировал выпуск нового альбома "The Death of Slim Shady". Релиз планируется на лето 2024 года.

"The Death of Slim Shady" станет 12 студийным альбомом рэпера. Эминем опубликовал первый тизер к сборнику песен. Как пишет Variety, название альбома связано с альтер эго рэпера - "Slim Shady", которое является частью его образа еще с конца 1990-х годов. Трейлер начинается с того, что вымышленный криминальный репортер рассказывает о смерти "Slim Shady".

"Благодаря своим сложным и часто критикуемым рифмам, у антигероя, известного как Slim Shady, не было недостатка во врагах", - говорит репортер.

Репортер призывает зрителей вместе с ним выяснить, что стало причиной смерти альтер эго Эминема. Он предлагает поклонникам творчества рэпера воссоздать события, приведшие к его убийству.

"Грубые тексты и противоречивые выходки, возможно, в конце концов привели к его гибели", - говорит репортер в видео.

В тизере также появляется легендарный американский рэпер 50 Cent. Исполнитель называет "Slim Shady" не другом, а психопатом. Зато сам Эминем говорит, что смерть альтер эго - это был лишь вопрос времени.

К слову, "Slim Shady" стал альтер эго Эминема еще с презентации альбомов "Slim Shady EP" и "The Slim Shady LP", которые он выпустил в конце 1990-х годов. Этот персонаж стал тем, от имени кого рэпер исполнял свои более агрессивные песни. В частности, "Guilty Conscience", "'97 Bonnie and Clyde" и "Kill You".

Напомним, ранее Эминем запретил пророссийскому кандидату в президенты США использовать его песни.

