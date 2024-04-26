Грабители искали не только имущество, но и документы на иностранную фирму, которой владел покойный сын пожилой женщины.

На Закарпатье группа вооруженных злоумышленников в масках ворвались в дом пенсионерки, связали ее и требовали деньги.

Как сообщает полиция Закарпатской области, разбойное нападение на 79-летнюю пенсионерку произошло в селе Костылевка - к женщине в дом ворвались несколько человек в масках, связали потерпевшей руки и ноги скотчем и угрожали оружием.

Преступление произошло около 4 часов утра. Когда злоумышленники ворвались в дом пенсионерки, она спала. После того как женщину связали, вооруженные нападавшие, угрожая убийством, требовали у нее информацию о месте, где она хранит все сбережения и документы на иностранную фирму, принадлежавшую ее покойному сыну. Не получив от потерпевшей нужной информации, злоумышленники забрали из дома почти 8,5 тысяч долларов, мобильный телефон, ювелирные украшения и бросили пенсионерку связанной в доме.

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Потерпевшей удалось освободиться и вызвать помощь только через 8 часов после нападения на нее. Сотрудники криминальной полиции всей области сразу начали поиски преступников.

В результате, уже через несколько часов оперативники задержали всех причастных к разбойному нападению. Задержание проводили в трех районах области: 33-летнего фигуранта с Раховщины поймали в Мукачево, 49-летнего жителя села Черноголова - в Ужгородском районе, третьего сообщника с Ужгородщины - в Раховском районе.

Установлено, что в дом проникали двое из задержанных, а третий сообщник обеспечил их всем необходимым орудием для совершения преступления и управлял транспортным средством, на котором злоумышленники приехали и скрывались с места происшествия.

У задержанных изъяли часть похищенных у потерпевшей вещей, а именно мобильный телефон, кошельки и ювелирные украшения. Также у фигурантов изъяли травматический пистолет и более 40 тысяч долларов.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Следователи инкриминируют им ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбой, связанный с проникновением в жилье, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, совершенный по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения. Каждому из задержанных за это дерзкое преступление грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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