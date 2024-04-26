Сейчас в мире разворачивается новая гонка вооружений, в которой Украина фактически не участвует с правовой точки зрения.

Мир охватила новая гонка вооружений, которая сосредоточена вокруг беспилотных систем. Китай, США и Россия активно патентуют свои разработки, Украина - нет. Об этом пишет The Independent.

Издание ссылается на данные Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которые свидетельствуют о росте количества заявок на патенты, связанные с дронами - на 16% с 2022 по 2023 год. В первую пятерку в частности вошли Китай, Россия и США.

"Это часть новой глобальной гонки вооружений. Это отличается от более традиционной гонки вооружений танков и винтовок и значительно больше стимулируется технологическим сектором. Особенно в Украине и России, где разрабатывается такая технология, чтобы обойти войну на истощение, где трудно достичь реального прогресса", - объясняет бывший аналитик Министерства обороны США Марсель Плихта.

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До 82% всех глобальных патентов на дроны, поданных с 2015 года, происходят от китайских компаний. В 2023 году 87% всех заявок поступили из Китая. Китайский производитель DJI, чьи дроны используются на поле боя в Украине, является лидером по количеству заявок на глобальные патенты на дроны.

США уступают Китаю и являются вторыми по количеству заявок на патенты - всего 5631 патент с 2015 года и 858 патентов в 2023 году.

Россия подала 342 заявки на глобальные патенты в 2022-2024 годах. По данным Всемирного ведомства интеллектуальной собственности, Украина за этот же период подала только 4 заявки на патенты.

Господин Плихта сказал, что американские военные сейчас все больше интересуются технологиями беспилотников, но они устали от того, что рынок перенасыщен китайскими компаниями.

"Беспилотники, произведенные в США, дороже и доступны в меньших количествах, чем в Китае, поэтому пока им нет реальной альтернативы. Но вполне возможно, что мы увидим, как США, Украина и европейские страны будут массово инвестировать в них в течение следующих пяти лет", - заявил он.

Война дронов в Украине

Как писал УНИАН, на фронте в Украине ВСУ значительно превосходят армию агрессора по эффективности применения дронов. Имея паритетное количество дронов, украинцы наносят значительно больше результативных ударов по врагу, чем враг наносит в ответ. И этому есть неожиданное, но логичное объяснение.

Вместе с тем Украина заметно отстает от агрессора в производстве систем радиоэлектронной борьбы, которые крайне необходимы как раз для противостояния тем же дронам. По данным экспертов, ВСУ обеспечены РЭБом меньше, чем на 5%.

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