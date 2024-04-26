Задняя панель устройства отделана экокожей, что не типично для Samsung. Также тут предусмотрена рекордная 50-мегапиксельная фронталка.

Корпорация Samsung объявила о выходе недорогого смартфона Galaxy C55. По сути – это Galaxy M55 для китайского рынка, но все же он имеет парочку интересных отличий, пишет ITHome.

Например, задняя панель Galaxy C55 отделана экокожей, что типично для многих китайских производителей смартфонов, но не типично для Samsung. Обычно южнокорейский бренд не экспериментирует с материалами и использует пластик в доступных смартфонах и стекло в более дорогих.

Также тут предусмотрена 50-мегапиксельная фронтальная камера, которая на данный момент есть только у Galaxy M55. Это рекордное разрешение селфи в девайсах бренда. Для сравнения, S24 Ultra имеет фронтальную камеру 12 мегапикселей. На задней панели "бюджетника" находится тройная камера с объективами 50, 8 и 2 мегапикселей.

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Что касается других характеристик: 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED+ с частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит, есть поддержка Always-On Display. Телефон работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 1, имеет от 8 ГБ ОЗУ. Емкость аккумулятора составила 5000 мА·ч, мощность зарядки – 45 Вт.

В Китае у Samsung Galaxy C55 две конфигурации: 8/256 Гбайт – 1999 юаней (около 11 000 грн), 12/256 ГБ – 2299 юаней (12 500 грн). В Украине купить Galaxy M55 и, тем более, C55, пока что нельзя.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. Этим летом выйдет новое поколение складных смартфонов и смарт-часов, а осенью ожидается релиз Galaxy Ring – дебютного умного кольца. Также есть информация, что Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

А в Китае выпустили настоящего "убийцу флагманов". iQOO Z9 Turbo получил большую батарею, топовое железо и немерцающий экран AMOLED, а стоит при этом дешевле 300 долларов.

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