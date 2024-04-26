Враг в очередной раз нанес удар по Сумщине, есть жертвы, - ОВА

В результате обстрела повреждены помещения медицинского учреждения, многоэтажные и частные дома, торговый центр, помещение банка.

Российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел города Белополье Сумского района, в результате обстрела одна женщина погибла.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация. Отмечается, что зафиксировано 5 взрывов.

"Предварительно, в результате обстрела одна женщина погибла, четыре человека получили ранения", - заявили в ОВА.

Видео дня

Также в результате обстрела повреждены помещения медицинского учреждения, многоэтажные и частные дома, торговый центр, помещение банка, гаражные помещения, автомобили, трактор.

Кроме того, сегодня враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два КАБа.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются", - проинформировали в ОВА.

Российские атаки на Украину

Как сообщал УНИАН, враг постоянно обстреливает приграничные области. В частности, российские оккупационные войска ежесуточно обстреливают около 20 населенных пунктов Харьковской области. В ход идет все - управляемые авиабомбы, артиллерия, танки и минометы. Вооружение меняется в зависимости от близости к границе с РФ и линии фронта.

В Харькове и области из-за российских атак по объектам энергетики внедряли отключения электроэнергии. Предприятия области, которые генерируют электроэнергию, получили серьезные повреждения в результате обстрелов РФ. Оккупанты атаковали даже те сети, по которым по теории можно было принимать энергетическую помощь из соседних регионов. Чиновник добавил, что в самом Харькове дефицит составляет от 100 до 200 мегаватт электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: