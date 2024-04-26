Российский оккупант вернулся с войны и пришел рассказать об "опыте" кадетам.
Как сообщает "Астра", в музее воинской славы школы №2 города Костомукша участник "СВО" провел урок для кадетов-десятиклассников, на котором на детей надели бронежилеты с шевроном "Груз 200 - мы вместе".
"Боец принес с собой комплект военной амуниции, показал содержимое медицинского комплекта, позволил ребятам на практике ощутить на себе часть солдатской ноши, принять участие в импровизированной эвакуации раненого с поля боя", - рассказали в фонде "Защитники Отечества", представители которого организовали встречу бойца с детьми.
Другие новости о "героях СВО" в России
Как сообщал УНИАН, в России участник войны против Украины, который получил тюремный срок за склонение детей к суицидам, теперь в школах читает лекции о патриотизме.
Речь идет об Александре Глазове, который еще до начала полномасштабной войны был приговорен к 6 годам колонии за администрирование канала с пропагандой самоубийств среди подростков. На суде Глазов рассказал, что давал детям задания в рамках игры "Синий кит". Он просил школьников подниматься на крыши домов, перебегать железнодорожные пути перед идущим поездом, резать руки. Глазов довел до попытки самоубийства одну девушку, но ее успели спасти.