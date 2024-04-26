Уничтоженную "птичку" использовали для поддержки операций российской оккупационной армии.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение российского вертолета Ка-32 на аэродроме в Москве.

Как сообщает пресс-служба ГУР, многоцелевой вражеский вертолет Ка-32 был уничтожен в ночь на 26 апреля на аэродроме "Остафьево" министерства обороны РФ.

Аэродром принадлежит МО РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром".

"Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности - для поддержки операций российской оккупационной армии", - уточнили в ГУР.

На видео с аэродрома уничтоженный вертолет стоит на взлетной площадке. Затем видно, как он ярко пылает.

Уничтожение Ка-32 в Москве

Как сообщили источники УНИАН, Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело операцию по уничтожению российского транспортного вертолета Ка-32.

Вертолет находился на территории международного аэропорта Остафьево (Новомосковский административный округ Москвы), его удалось сжечь. Отмечалось, что россияне использовали его для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск и эвакуационных операций.

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