Мобилизационные усилия Украины были столь же критическими для стабилизации фронта и перелома хода войны, как и артиллерия.

Соединенные Штаты Америки давили на украинскую власть относительно принятия нового закона о мобилизации. Об этом говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что в то время, когда американские чиновники давили на законодателей в Вашингтоне, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, они также давили на правительство в Киеве, чтобы то решило проблемы с мобилизацией.

Как сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, мобилизационные усилия страны были столь же критическими для стабилизации фронта и перелома хода войны, как и артиллерия.

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"Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы", - сказал представитель Белого дома.

Издание отмечает, что отсутствие ясности относительно того, как будет реализовываться эта политика, добавила горячих дебатов в Украине относительно этого мероприятия. Так, многие солдаты на фронте, включая десятки тысяч, которые воюют без отдыха более двух лет, считают принятие нового закона о мобилизации справедливым и честным шагом.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине появятся новые статусы военнообязанных. В частности, статус "ограниченно годный" отменен. При этом в зависимости от степени функциональности годные будут разделены на следующие категории:

годные (полностью);

годные к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодные к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;

пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

пригодные для выполнения специфических задач.

Как известно, 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Он вступит в силу 18 мая.

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