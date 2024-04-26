Соединенные Штаты Америки давили на украинскую власть относительно принятия нового закона о мобилизации. Об этом говорится в материале The New York Times.
Отмечается, что в то время, когда американские чиновники давили на законодателей в Вашингтоне, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, они также давили на правительство в Киеве, чтобы то решило проблемы с мобилизацией.
Как сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, мобилизационные усилия страны были столь же критическими для стабилизации фронта и перелома хода войны, как и артиллерия.
"Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы", - сказал представитель Белого дома.
Издание отмечает, что отсутствие ясности относительно того, как будет реализовываться эта политика, добавила горячих дебатов в Украине относительно этого мероприятия. Так, многие солдаты на фронте, включая десятки тысяч, которые воюют без отдыха более двух лет, считают принятие нового закона о мобилизации справедливым и честным шагом.
Мобилизация в Украине - последние новости
В Украине появятся новые статусы военнообязанных. В частности, статус "ограниченно годный" отменен. При этом в зависимости от степени функциональности годные будут разделены на следующие категории:
- годные (полностью);
- годные к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодные к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;
- пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);
- пригодные для выполнения специфических задач.
Как известно, 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Он вступит в силу 18 мая.
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