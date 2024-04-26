В список попали породы, которые обычно считаются дружелюбными.

Собаки могут стать замечательными домашними любимцами, но среди 221 породы есть определенные виды, с которыми нужно жестко обращаться, чтобы контролировать их природную агрессию. Некоторые породы более склонны к сохранению агрессивных черт. Будущие владельцы должны знать об этом, прежде чем принимать решение завести определенную породу в своем доме, пишет Scotsman.

Отмечается, что отдельные собаки могут проявлять черты, несвойственные их породе, и все собаки имеют потенциал быть агрессивными в определенных ситуациях.

Издание приводит 10 пород, которые чаще всего проявляют признаки агрессии:

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Ротвейлер

Хотя репутация агрессивного ротвейлера несколько несправедлива. Это порода собак, которая имеет потенциал быть агрессивной. Воспитание имеет ключевое значение – хорошо обученный ротвейлер с опытным хозяином может быть спокойной и любящей собакой, но это порода не для новичков.

Немецкая овчарка

Агрессия – это не всегда плохая черта собаки. Темперамент немецкой овчарки означает, что она прекрасно подходит для силовых, полицейских и охранных собак. Если агрессию направить в правильное русло, она может стать отличным домашним любимцем, который защитит свою семью.

Доберман

Доберманы обычно очень преданы своим хозяевам, но это также может привести к проявлениям агрессии к незнакомцам. Ранняя социализация является обязательной для этой мускулистой породы.

Сибирский хаски

Сибирские хаски были выведены для того, чтобы тянуть сани по километрам замерзшей тундры. Если их не занимать, то избыток энергии может выплеснуться в агрессию. Эта порода требует много времени, чтобы заниматься с ней физическими упражнениями и развивать умственную активность.

Акита

Это японский аналог немецкой овчарки, которую обычно используют как полицейскую и сторожевую собаку. Опять же, важно убедиться, что ее природная агрессия используется в правильных целях.

Чихуахуа

Классический пример синдрома маленькой собаки. Чихуахуа имеет крошечное тело, но большой характер. Регулярные непредсказуемые приступы агрессии – не редкость, а это означает, что они не являются оптимальным выбором для семей с маленькими детьми.

Длинношерстный колли

Элегантный колли, вероятно, не является агрессивной собакой, как думает большинство людей. Это стало неожиданностью для исследователей из Университета Хельсинки, когда они провели опрос 9000 владельцев собак и обнаружили, что эта порода возглавила таблицу.

Родезийский риджбек

Родезийский риджбек был выведен для защиты скота от львов в Африке, поэтому неудивительно, что он до сих пор сохраняет агрессивные черты. Это еще одна порода, которая особенно склонна проявлять агрессию к незнакомым людям.

Такса

Такса не всегда является самым простым домашним любимцем. Собаки-колбаски, как известно, плохо себя ведут и не прочь перейти на рычание, рычание и укусы, если не получают желаемого.

Чау-чау

Огромный чау-чау – еще одна собака, которую стоит заводить только опытным владельцам. Эта порода имеет доминантную личность, которая может прибегнуть к агрессии, чтобы подтвердить свое доминирование.

Домашние любимцы

В последнее время количество людей, которые хотят завести четвероногого друга, выросло до рекордного уровня. Но выбор может быть нелегким, поскольку в мире существует более 220 пород собак. Названы 10 наименее агрессивных пород собак. Эти собаки очень ласковые и вряд ли проявят агрессию даже к незнакомцу.

Ранее УНИАН писал, что порода собаки может многое рассказать о характере владельца. Любите ли вы общение, разбираетесь ли в моде, хотите ли выделиться из толпы – все это можно узнать, посмотрев на вашего любимца.

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