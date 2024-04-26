У Белого Дома точно есть такие опасения, но эксперты имеют более широкий взгляд на ситуацию.

США предостерегают Украину от ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, опасаясь хаоса на мировом топливном рынке, что навредит предвыборной кампании Джо Байдена. Об этом пишет Newsweek.

Издание отмечает, что цены на автозаправочных станциях в США росли в течение нескольких последних месяцев, а стоимость бака бензина является чувствительным показателем для высокоавтомобилизированной Америки: многие американские избиратели учитывают это, когда идут к урне для голосования.

В феврале аналитики авторитетного агентства Moody's даже составили прогноз, по которому получалось, что Джо Байден проиграет выборы, если цена галлона (стандартная для США единица объема, равная примерно 3,8 литра) бензина превысит 4 доллара.

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Вместе с тем аналитики отмечают, что украинские удары по НПЗ в России не оказывают значительного влияния на мировые нефтяные цены: падает производство бензина в России, но самой нефти от этого меньше не становится - она идет на экспорт. Другое дело, если Украина начнет бить по инфраструктуре добычи и экспорта нефти из России.

"Если Украина также начнет нацеливаться на объекты сырой нефти, это может угрожать общей добыче и экспорту России, и, что более существенно, мировые цены на нефть повысятся, усиливая инфляцию и давление на стоимость жизни в США и других странах", - объясняет старший юрист отдела геополитики и кибернетики консалтинговой компании S-RM Маркус Корхонен.

Неудивительно, что после украинских ударов по НПЗ экспорт нефти из России только вырос.

Вместе с тем берлинский энергетический и геополитический аналитик Том О'Доннелл признает, что западные нефтяные санкции почти не наносят вреда России, поэтому рано или поздно украинцы начнут бить и по экспортной нефтяной инфраструктуре РФ, в частности по портам, где нефть грузится на танкеры.

"Если они ударят по ним сейчас, это будет шок для рынка, и я не знаю, готов ли рынок. Я уверен, что Белый дом очень нервничает по этому поводу. Они, вероятно, хотят подождать до выборов. После выборов, если Трамп победит, у них не будет причин не ударить по этим нефтяным портам", - считает О'Доннелл.

Аналитик отмечает, что Америке стоит подготовиться к такому развитию событий и запастись дополнительной нефтью, чтобы смягчить удар по своей экономике.

США против украинских ударов по НПЗ в России

Как писал УНИАН, в течение первых трех месяцев текущего года Украина осуществила серию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, применяя беспилотники большой дальности. В результате агрессор потерял около 15% своих мощностей по нефтяной переработке.

В конце марта западные СМИ со ссылкой на собственные источники начали писать, что Белый Дом недоволен ударами Украины по российским НПЗ. После этого похожие по смыслу, но более обтекаемые по формулировкам заявления начали делать американские официальные лица.

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