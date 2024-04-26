По словам эксперта, сразу отпадают все вопросы относительно задержки возможности получения самолетов.

Новый пакет военной помощи Украине от США содержит категорию "аэродромно-вспомогательное оборудование". Это может быть связано с подготовкой украинских аэродромов для приема современных западных истребителей F-16, рассказал авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, передает 24 канал.

"На самом деле сейчас мы уже гораздо ближе к получению F-16, чем когда-либо", - сказал он.

По словам эксперта, сразу отпадают все вопросы относительно задержки возможности получения F-16 со стороны Украины.

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Указывается, что для эксплуатации самолетов F-16 необходимо специальное аэродромное оборудование, и теперь становится понятно, в чем была задержка в получении самолетов.

F-16 для Украины - последние новости

Напомним, полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник, заявил, что через месяц-полтора в Украине "заработают" F-16.

Он указал на тот факт, что в рамках нового пакета военной помощи США в Украину уже направляются высокоточные бомбы для современных западных истребителей F-16. И это, по его словам, серьезная подготовка к передаче самолетов.

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