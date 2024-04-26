Глава Госдепа подчеркнул, что Китай стал основным поставшиком сырья и важных компонентов для российского оружия.

Если Пекин не примет меры для решения проблемы с поддержкой военных усилий Москвы, это сделает Вашингтон. Об этом заявил государственный секретарь (глава МИД) США Энтони Блинкен на брифинге по итогам встречи с руководителем Китая Си Цзиньпином.

"Китай – основной поставщик станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы, которая имеет решающее значение для производства боеприпасов, ракетного топлива и других товаров двойного назначения, которые Москва использует для наращивания своей оборонно-промышленной базы. (...) России было бы сложнее продолжать наступление на Украину без поддержки Китая", — заявил он.

В этом контексте Блинкен прямо пригрозил Китаю введением санкций в наказание за поддержку российской агрессивной войны против Украины.

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"США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая на фоне ситуации в Украине", — заявил госсекретарь США после встречи с китайским лидером.

Блинкен также подчеркнул, что Пекин не может сохранять хорошие отношения с ЕС, поддерживая самую большую угрозу для безопасности Европы со времен "холодной войны".

Европа и США предостерегли Китай от поддержки РФ

Как писал УНИАН, риторика американских официальных лиц в отношении Китая стала заметно жестче в последние недели. По данным The Wall Street Journal, сейчас власти США готовят проект санкций, которые отрежут некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Этот удар нанесут, если Пекин не прекратит поддерживать агрессию РФ в Украине.

Несколько осторожнее, но примерно в том же ключе высказываются и официальные лица ЕС. Европейцы предупреждают Пекин, что он не может рассчитывать на хорошие отношения с ними, пока поддерживает российскую угрозу для континента.

По данным Politico, ЕС тоже готовится к торговой войне с Китаем на случай, если уговоры не подействуют.

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