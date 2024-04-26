Номинал монеты 5 грн, тираж – 40 тыс. единиц.

В 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, 26 апреля, НБУ вводит в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Аист черный". Это уже четвертая монета из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника, сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что аист черный является редкой птицей, которая стала одним из своеобразных символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне.

"Аист черный занесен в Красную книгу Украины и Европейский красный список, охраняется Бернской и Боннской конвенциями. Сейчас его популяция на территории Чернобыльского заповедника растет. Это свидетельствует о восстановлении экосистемы региона, и о том, что заповедник становится центром биоразнообразия даже в условиях радиационного загрязнения", – подчеркнули в НБУ.

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На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен аист черный, над которым вверху – птенцы в гнезде.

На аверсе – в центре размещено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аиста черного, лошади Пржевальского, рыси, зубра, лося и бурого медведя.

Номинал памятной монеты – 5 грн, она изготовлена из нейзильбера. Тираж – 40 000 ед.

Приобрести монету можно будет уже с сегодняшнего дня в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Кроме того, монеты постепенно будут реализовываться и банками-дистрибьюторами по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Памятные монеты в Украине

14 февраля, ко Дню влюбленных, Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Любовь". В декабре 2023 года Национальный банк представил новый набор памятных монет "Щедрик – колядка колоколов", посвященный одному из национальных музыкальных символов Украины – всемирно известной колядке "Щедрик" в обработке композитора Николая Леонтовича.

В октябре 2023 года, по случаю Дня защитников и защитниц Украины, в Национальном банке презентовали новые памятные монеты "Защитницы", посвященные украинским женщинам, которые стали на защиту Родины.

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