В этом году Пасха в Украине приходится на 5 мая.

На Пасху, 5 мая, в Украине ожидается комфортная температура, но кое-где возможны дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"По предварительным прогнозам, на Пасху в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +19...+25 градусов", - рассказала она.

В ночь на Пасху, по словам Наталки Диденко, будет сухо, а вот днем 5-го мая есть вероятность кратковременного дождя в западных, северных и центральных областях. На востоке и юге будет сухо.

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"Однако это прогноз - предварительный, потребует уточнения", - акцентировала синоптик.

Погода в мае 2024 года - прогноз

Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух в эксклюзивном комментарии Погода УНИАН сообщила, что в мае в Украине будут преобладать более высокие температуры, чем обычно характерные для этого месяца.

"Температура в мае может быть не настолько аномально высокой, как в апреле. Но все равно и май ожидается теплый", - рассказала специалист.

В Укргидрометцентре также прогнозируют, что май 2024 года в Украине будет теплее, чем обычно. По данным синоптиков, средняя за месяц температура предполагается 15-18°, в горных районах 11-14° тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.

В то же время осадков ожидается 35-76 мм по Украине и 88-138 мм в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье. Это, по данным синоптиков, в пределах климатической нормы.

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