Российские депутаты встретили аплодисментами новость о победе Трампа
10:28, 09 ноября 2016Мир
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Депутаты Госдумы на заседании утром 9 ноября встретили аплодисментами новость о том, что республиканец Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
Государственная дума РФ / Wikipedia
Об этом сообщает "Медуза".
О победе Трампа депутатам сообщил глава парламентского комитета по образованию Вячеслав Никонов. «Коллеги, три минуты назад Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах президента США, а секунду назад Трамп начал свою речь как избранный президент США», - сказал Никонов.
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Депутаты начали аплодировать.
По итогам выборов в США Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон признала поражение.
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