Российские депутаты встретили аплодисментами новость о победе Трампа

Об этом сообщает "Медуза".

О победе Трампа депутатам сообщил глава парламентского комитета по образованию Вячеслав Никонов. «Коллеги, три минуты назад Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах президента США, а секунду назад Трамп начал свою речь как избранный президент США», - сказал Никонов.

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Депутаты начали аплодировать.

По итогам выборов в США Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон признала поражение.