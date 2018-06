"Мир станет более сумасшедшим": реакция мировых политиков на победу Трампа

Трамп набрал необходимые 270 голосов выборщиков. В свою очередь оппонент Трампа от демократов Хиллари Клинтон позвонила своему оппоненту - республиканцу Дональду Трампу и признала поражение на выборах президента США.

На победу Дональда Трампа уже отреагировали в мировые политики.

В частности, глава Европарламента Мартин Шульц, поздравив американцев с новым президентом, при этом отметив, что победа Трампа станет «тяжелым моментом» в отношениях США и Евросоюза. Об этом политик написал в своем Twitter.

