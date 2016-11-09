"Мир станет более сумасшедшим": реакция мировых политиков на победу Трампа

Трамп набрал необходимые 270 голосов выборщиков. В свою очередь оппонент Трампа от демократов Хиллари Клинтон позвонила своему оппоненту - республиканцу Дональду Трампу и признала поражение на выборах президента США.

На победу Дональда Трампа уже отреагировали в мировые политики.

В частности, глава Европарламента Мартин Шульц, поздравив американцев с новым президентом, при этом отметив, что победа Трампа станет «тяжелым моментом» в отношениях США и Евросоюза. Об этом политик написал в своем Twitter.

My statement on the result of the US presidential elections #USElectionspic.twitter.com/yrbUXOehQz — EP President (@EP_President) 9 ноября 2016 г.

С победой Трампа также поздравил и президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер, который в Twitter написал, что лишь сотрудничая вместе ЕС и США смогут решать беспрецедентные проблемы.

Congratulations @realDonaldTrump. Only by cooperating closely can EU&US continue to make a difference in dealing w/ unprecedented challenges pic.twitter.com/6ic39caqiB — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 9 ноября 2016 г.

«Поздравляем Дональда Трампа. Только в тесном сотрудничестве ЕС и США смогут продолжать решать беспрецендентные проблемы», - написал Юнкер.

На победу Трампа отреагировали и в ФРГ. Министр юстиции Германии Хайко Маас в своем Twitter написал, что мир после победы республиканца станет более сумасшедшим.

"Мир на этом не закончится, но станет более сумасшедшим", - написал Маас.

Die Welt wird nicht untergehen, sie wird nur noch verrückter. (hm) — Heiko Maas (@HeikoMaas) 9 ноября 2016 г.

"Выбор Трампа - это горькое предупреждение. Мы должны еще решительнее бороться с причинами, которые могут привести к страху, ненависти и изоляции", - добавил министр.

Wahl von #Trump ist bittere Warnung. Müssen Ursachen für Angst,Hass u Abschottung noch entschlossener bekämpfen #gegenhalten#USElection2016 — Heiko Maas (@HeikoMaas) 9 ноября 2016 г.

Приветственную телеграмму Трампу направил и российский президент Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

«В телеграмме В.Путин выразил надежду на совместную работу по выводу российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиска эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности.», - говорится в сообщении.

Результаты президентских выборов в США вызывают обеспокоенность. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, сообщает канал SVT.

"Я считаю, что этот результат выборов волнует как многих людей, так и рынки. Я предпочел бы чтобы победила Хиллари Клинтон по целому ряду причин. Но верно также и то, что Швеция будет иметь хорошие отношения с США, независимо от того, кто станет президентом", - сказал Левен.

Трампа также поздравила и лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. При этом поздравление она опубликовала еще до объявления официальных результатов.

"Поздравляю нового президента США Дональда Трампа и весь свободный американский народ!" - написала она в Twitter.

Félicitations au nouveau président des Etats-Unis Donald Trump et au peuple américain, libre ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 9 ноября 2016 г.

Украинские политики тоже не остались в стороне и прокомментировали результаты президентских выборов в США.

«Поздравляю американцев с избранием нового главы государства, а новоизбранного Президента США с победой на выборах. Хочу пожелать американскому народу успеха и процветания, и надеюсь на то, что новая Администрация продолжит курс поддержки Украины», - написал в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также поздравил избранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах в США. Об этом говорится в заявлении генсека, опубликованном на сайте ООН.

"Мы сталкиваемся с вызовами новой ситуации в сфере безопасности, в том числе гибридной войны, кибер-атак, угрозы терроризма. Руководство США важен, как никогда. Наш Альянс собрал ближайших друзей Америки во времена мира и конфликта в течение почти 70 лет. Сильное НАТО – это хорошо для Соединенных Штатов и хорошо для Европы", – сказал Столтенберг.

Напомним, В 1.00 ночи по восточноамериканскому времени завершилось голосование на выборах президента США.

Голосование завершилось штатом Аляска, который имеет три голоса выборщиков. Опросы показывали небольшое преимущество кандидата от республиканцев Дональда Трампа в этом штате.

Накануне оглашения результате в АП Украины заявили, что Украина готова к сотрудничеству в Дональдом Трампом.

Победу Трампа, который набрал 270 голосов выборщиков, овациями встретили российские депутаты.