Анастасия Зюркалова поделилась, что ее избранник - актер.

Украинская актриса, звезда фильма "Аврора" Анастасия Зюркалова поделилась подробностями личной жизни. Актриса закрутила роман с иностранцем в Канаде.

Как известно, Анастасия Зюркалова после начала полномасштабного вторжения эмигрировала в Канаду. Актриса призналась, что после нескольких несчастливых отношений, в конце встретила настоящую любовь. По ее словам, новый избранник заботится о ней и поддерживает во всех начинаниях. Более того, выяснилось, что бойфренд звезды - также актер.

Зюркалова рассказала, что с любимым она познакомилась во время подготовки спектакля. В дополнение, избранник Анастасии имеет четкую позицию относительно войны в Украине и интересуется историей:

Одна из причин, почему я пока не планирую возвращаться из Канады - я встретила здесь любовь. Для меня это было божье благословение, потому что столько лет в Украине я не могла построить нормальных здоровых отношений. Это были романы, несчастная любовь и всегда она болела. Здесь я встретила невероятного мужа-канадийца, который меня поддерживает. Я его пытаюсь украинизировать. Я рассказываю об Украине, о своем городе, истории... Он заинтересовался казачеством. Готовлю для него украинские блюда. Украинизирую, как могу. Он поддерживает Украину. Он тоже актер и мы познакомились, когда делали спектакль. Еще нет года, но кажется, что знаем друг друга всю жизнь.

Актриса рассказала, что бойфренд уже даже знаком с ее родителями. Правда, знакомство состоялось с помощью видеосвязи. Зюркалова надеется, что в ближайшее время сможет вернуться на Родину с возлюбленным, где вживую познакомит его с родителями, и покажет родной город.

"Мы общались по телефону. Но мы вместе мечтаем, что сможем вскоре приехать в Украину и я познакомлю его с родителями. Уже жду, когда смогу показать ему Киев и где работаю...", - рассказала Анастасия.

Напомним, ранее известная украинская актриса Ирина Кудашова рассказала о новых отношениях.

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