С начала широкомасштабной войны в Украине российские ракеты не раз залетали в воздушное пространство Польши.

Несколько российских ракет, которые с 2022 года РФ запустила по Украине, пересекли воздушное пространство Польши. Это провокационная демонстрация силы со стороны Москвы может спровоцировать более широкую войну, заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет The Wall Street Journal.

По данным польских вооруженных сил, самый последний инцидент произошел 24 марта, когда российская крылатая ракета, нацеленная на западную Украину, вошла в воздушное пространство Польши на 39 секунд.

"У нас нет никаких сомнений в том, что это российские провокации, - сказал Дуда. - Мы видели эти провокации. Наше воздушное пространство несколько раз нарушалось российскими ракетами".

Хотя силы НАТО до сих пор не пытались перехватить ракеты, Дуда выразил обеспокоенность тем, что одна из них может в конечном итоге нанести удар по польской территории, разрушив инфраструктуру или повлекя за собой человеческие жертвы.

Отмечается, что с начала широкомасштабной войны в Украине известно, как минимум, о трех случаях пересечения границы с Польшей российскими ракетами.

"Эти случаи заставляют польские и союзные силы задуматься о том, как реагировать, в том числе о том, стоит ли пытаться перехватывать в будущем ракеты, которые нарушат границу", - говорится в публикации.

По словам Дуды, сбитие ракет над воздушным пространством Польши может привести к жертвам из-за обломков, кроме того, члены НАТО также опасаются сбивать российские ракеты и над Украиной, так как это будет прямым вмешательством в конфликт, которого члены Альянса избегают.

"Украинцы говорят: "Да", но наши партнеры по НАТО говорят: "Не делайте этого за пределами территории НАТО", и это проблема", - заявил Дуда.

При этом Дуда отказался заявить, как отреагирует его страна, если российская ракета действительно приведет к жертвам в Польше, попытается ли он применить соглашение о коллективной обороне НАТО.

"Я считаю, что нам следует постараться избежать ситуации, в которой Россия могла бы сказать, что ее спровоцировало НАТО. До сих пор именно Россия провоцировала, и все это видят", - сказал он.

Американский чиновник заявил, что США не определили, являются ли эти залеты ракет на территорию Польши преднамеренными.

А вот старший научный сотрудник Королевского института объединенных войск в Лондоне Джастин Бронк отметил, что один или два инцидента могут быть случайными, но более частые нарушения, скорее всего, сделаны специально:

"Русские наверняка позаботились о том, чтобы свести к минимуму даже риски попадания ракет на территорию НАТО из-за сбоев в полете".

В РФ заявили о возможной войне с Польшей

Напомним, спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировали условное "да" президента Польши Анджея Дуды на размещении ядерного оружия США на польской территории.

Она пригрозила Дуде: если Польша разместит у себя американскую "ядерку", будет прямое военное столкновение - ее территория будет легитимной целью для России.

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