В Казахстане число детей, зараженных ВИЧ, возросло до 52

В Южно-Казахстанской области число детей, инфицированных ВИЧ предположительно при переливании крови, увеличилось до 52, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 49 зараженных детях, четверо из которых уже скончались.

«По состоянию на 12 сентября 2006 года в Южно-Казахстанской области колическтво ВИЧ-инфицированных детей увеличилось на три человека и составляет 52», - говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Минздрава Казахстана. По данным Минздрава, образцы крови еще троих детей исследует республиканский СПИД-центр, образец крови четвертого ребенка находится на пути в лабораторию.

В настоящее время пятеро инфицированных детей получают антиретровирусную терапию, трое находятся на стационарном лечении, еще двое выписаны из стационара и продолжают лечение на дому.

По сообщению Минздрава, в Южно-Казахстанскую область дополнительно направлены еще 15 специалистов, в том числе десять эпидемиологов и пять врачей-лаборантов.

На данный момент анализы на ВИЧ проведены менее чем половине из 9 тысяч 898 подлежащих обследованию детей из Южного Казахстана.

Тем временем распоряжением губернатора (акима) Южно-Казахстанской области была отправлена в отставку директор Департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области Нурсулу ТАСМАГАМБЕТОВА. Об освобождении Н.ТАСМАГАМБЕТОВОЙ от занимаемой должности "по собственному желанию" сообщается в пресс-релизе, распространенном областной администрацией.

В расследовании причин массового заражения детей ВИЧ, которое проводит Минздрав Казахстана, принимают участие представители Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний при департаменте здравоохранения США (CDC).

По словам сотрудника CDC профессора Михаила ФАВОРОВА, «возникновению вспышки способствовало несколько факторов, главным из которых является небезопасное использование крови и ее препаратов, нарушение техники безопасности при проведении медицинских манипуляций, использование медицинского инструментария многоразового пользования».

Переливание донорской крови проводилось 90% ВИЧ-инфицированных детей. Версии прямой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и заражения младенцев через кормление грудным донорским молоком исследованиями подтверждены не были, подчеркнул эксперт CDC.