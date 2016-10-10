Умер польский режиссер Анджей Вайда

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Обстоятельства его смерти и дата похорон пока не уточняются.

Анджей Вайда родился 6 марта 1926 года в городе Сувалки на севере Польши.

Читайте такжеУмер бывший президент Израиля и лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес

Он являлся одним из крупнейших режиссеров польского кино, добившийся мирового признания. Дебютной работой Вайды в 1954 году стал фильм «Поколение», который положил начало Польской школе кинематографа.

Вайда также является режиссером фильмов «Без анестезии», «Барышни из Вилько», «Дантон», «Бесы», «Валенса: человек из надежды», «Все на продажу» «Канал», «Катынь», «Пан Тадеуш», «Пепел и алмаз», «Пилат и другие», «Человек из мрамора», «Человек из железа».

Работы Вайды получали премии «Оскар», «Сезар», а также награды Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей.

Читайте такжеВ Голливуде скоропостижно скончался режиссер "Восьмой мили" Кертис Хенсон

Так, в 1981 году его картина «Человек из железа» была удостоена «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля.

Также, четыре картины Вайды — «Земля обетованная», «Барышни из Вилько», «Человек из железа» и «Катынь» — номинировались на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В 2000 году Вайда получил почетный «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.

В сентябре Польша выдвинула последний фильм Вайды - «Послеобразы» - на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».