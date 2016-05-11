В Каннах открывается 69-й международный кинофестиваль (фото)

Как сообщает ВВС, в основном конкурсе свои фильмы представят режиссеры Педро Альмодовар, Джим Джармуш, Кен Лоуч, Поль Верхувен, Жан-Пьер и Люк Дарденны и актер Шон Пенн.

Международное жюри в этом году возглавляет австралийский режиссер Джордж Миллер, автор блокбастера "Безумный Макс. Дорога ярости".

Также в состав жюри входят режиссеры Арно Деплешен (Франция) и Ласло Немеш (Венгрия), продюсер Катайун Шахаби (Иран), актрисы Ванесса Паради (Франция), Валерия Голино (Италия) и Кирстен Данст (США), а также актеры Мадс Миккельсен (Дания) и Дональд Сазерленд (Канада).

Члены жюри уже прибыли на фестиваль и вчера вечером даже поучаствовали в торжествах накануне одного из главнейших кинособытий в мире.

Открывается Каннский фестиваль премьерой картины Вуди Аллена "Красивые люди" с участием Джесси Айзенберга и Кристен Стюарт.

Особого чествования удостоится культовый фильм Клода Лелуша "Мужчина и женщина", которому в этом году исполняется ровно 50 лет - полвека назад он был впервые показан как раз на Каннском фестивале и получил главный приз.

Фестиваль закончится 22 мая, когда главная награда Канн - "Золотая пальмовая ветвь" - найдет своего обладателя.

Читайте такжеВ Каннах завершаются приготовления к знаменитому кинофестивалю (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, на кинорынке 69-го Каннского международного кинофестиваля будет работать Украинский павильон, также пройдут мероприятия, связанные с украинским кино.

В павильоне будет представлен каталог "Украинские фильмы 2015-2016", изданный специально к 69-му Каннскому международному кинофестивалю Национальным центром Александра Довженко.

Кроме того, на кинорынке в Каннах состоятся показы украинских фильмов: "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко, "Моя бабушка Фанни Каплан" Алены Демьяненко и "Теперь я буду любить тебя" Романа Ширмана.

Также состоятся рыночные показы фильма "Гетьман" Валерия Ямбурского (автор сценария и продюсер Виктор Веретенников) и полнометражного 3D-анимационного фильма "Никита Кожемяка" Манука Депояна.

10 украинских режиссеров фильмов короткого метра смогут лично представить свои работы в секции Short Film Corner. Показ короткометражного кино разбит на 2 блока, просмотр будет проходить 18 и 19 мая.

Среди прочего, 14 мая в украинском павильоне запланировано представление кинофестиваля "Молодость".