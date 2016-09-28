Поиски механизма судебного преследования лиц, виновных в уничтожении "Боинга", продолжаются - МИД Австралии

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, обнародованном на сайте австралийского внешнеполитического ведомства.

Как отметила Бишоп, в расследовании сбития малазийского самолета Совместной следственной группой был достигнут существенный прогресс.

Она подчеркнула, что страны, которые входят в Совместную следственную группу - Австралия, Нидерланды, Малайзия, Украина и Бельгия - едины в решимости, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в сбитии «Боинга».

"Вместе с партнерами по Совместной следственной группе Австралия внимательно рассматривает имеющиеся варианты судебного преследования", - заявила Бишоп.

По ее словам, очень важно, чтобы международное сообщество и впредь поддерживало уголовное расследование дела MH17.

Также она подчеркнула, что Австралия призывает те страны, которые могут предоставить помощь, в полной мере сотрудничать со следствием в расследовании и привлечении к ответственности виновных в сбитии «Боинга», согласно резолюции Совета безопасности ООН 2166 (2014).

"Мы не можем унять скорбь людей, потерявших своих близких в тот день, но мы можем сделать все возможное, чтобы обеспечить независимое, справедливое и прозрачное правосудие", - подчеркнула Бишоп.

Она отметила, что следователи продолжат работать, чтобы все факты стали известными и была достигнута справедливость для семей погибших пассажиров самолета.

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Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.