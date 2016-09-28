Ракета, уничтожившая МН17, была завезена из России – следствие

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такие данные были обнародованы сегодня в Нидерландах на пресс-конференции Совместной следственной группы по катастрофе МН17.

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Председатель следственной группы Вильберт Паулиссен сказал: "Мы пришли к выводу, что МН17 был сбит ракетой 9М38, запущенной из «Бука», которая была ввезена из Российской Федерации и затем возвращена в Российскую Федерацию".

По его словам, следствие точно установило маршрут перевозки «Бука».

"Следствие пришло к заключению, что территория была подконтрольна боевиками", - подчеркнул он.

По словам Паулиссена, ракета была запущена в радиусе 6 километров от села Снежное Донецкой области.

В отчете Совместной следственной группы (JIT), размещенном на сайте Службы безопасности Украины, говорится, что за прошедшие два года следственная группа собрала значительное количество доказательств, имевших отношение к месту запуска ракеты.

"В результате мы пришли к выводу, что запуск был осуществлен с сельскохозяйственного поля возле пгт Первомайское. Речь идет о поле площадью 500 на 600 метров. В радиусе 5 километров это самая высокая точка. Поле окружено деревьями со всех сторон, кроме западной", - говорится в отчете.

В то же время напоминается, что ранее Совет безопасности Нидерландов (OVV) пришел к выводу, что ракета была запущена в зоне 320 квадратных километров к юго-востоку от села Грабово Шахтерского района Донецкой области.

"Поле у поселка Первомайское входит в эту зону. Это заключение, сделанное Объединенной следственной группой JIT, нашло свое подтверждение в материалах, недавно полученных от Соединенных Штатов Америки и Европейского управления космических исследований", - говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что в рамках расследования специалисты Совместной следственной группы провели следственные действия по установлению ряда мест запуска. В частности, в докладе говорится, что также были изучены два места непосредственно вблизи поселка Зарощенское Шахтерского района Донецкой области.

"Эта зона была указана, среди прочих, Министерством обороны Российской Федерации, как место запуска ракеты. При этом было отмечено, что эта зона находилась под контролем Украины. Однако расследование показало, что запуск осуществлялся не из этой зоны. Кроме того, оказалось, что эта зона не была под контролем Украины, а находилась под контролем пророссийских сепаратистов. В перехваченном телефонном разговоре двух сепаратистов, состоявшемся в июне 2015 года, речь идет об информации, которая очевидно распространялась в тот момент, о том, что Боинг (рейс МН17) был якобы сбит зенитным комплексом из поселка Зарощенское. Один из участников разговора наверняка знал, что Зарощенское не было местом запуска, а также что Зарощенское в тот момент находилось в руках сепаратистов. Объединенная следственная группа JIT имеет также и другие доказательства, подтверждающие это заключение", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

17 июля 2016 года президент Украины подчеркнул, что только РФ препятствует расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.