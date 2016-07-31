В Ереване один из участников протестов совершил попытку самосожжения
Самосожжению помешали собравшиеся рядом люди, потушив огонь на неудавшемся самоубийце.
Один из участников акции протеста на ереванском проспекте Баграмяна совершил попытку самосожжения, сообщают Новости-Армения.
"Пожилой мужчина вылил на себя, предположительно, бензин и попытался зажечь его, однако собравшиеся рядом люди помешали ему, потушив огонь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту инцидента подъехала полицейская машина, но мужчина отказался сесть туда и самостоятельно ушел оттуда.
"Демонстранты, выступающие в поддержку вооруженной группы, захватившей почти две недели назад здание полка ППС, перекрыли движение на проспекте Баграмяна и двигались в сторону резиденции президента", - информирует издание.
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Минувшей ночью очередной митинг в Ереване в поддержку вооруженной группы, которая 17 июля захватила здание полка ППС на ереванской улице Хоренаци, вылился в столкновения с представителями правопорядка.
При разгоне акции полиция применила спецсредства (слезоточивый газ, светошумовые гранаты), десятки пострадавших попали в больницы с осколочными ранениями, ожогами, отравлением газом.
Участники акции выступали в поддержку группы вооруженных сторонников арестованного радикального оппозиционера Жирайра Сефиляна, которые 17 июля захватили полк ППС в Ереване. Во время нападения погиб офицер полиции, госпитализированы еще пятеро полицейских и один из нападавших.
Захватившие здание полиции лица требуют отставки властей страны и освобождения Сефиляна, арестованного около месяца назад по подозрению в незаконном хранении группой лиц оружия.