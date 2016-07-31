В Ереване один из участников протестов совершил попытку самосожжения

Один из участников акции протеста на ереванском проспекте Баграмяна совершил попытку самосожжения, сообщают Новости-Армения.

"Пожилой мужчина вылил на себя, предположительно, бензин и попытался зажечь его, однако собравшиеся рядом люди помешали ему, потушив огонь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту инцидента подъехала полицейская машина, но мужчина отказался сесть туда и самостоятельно ушел оттуда.

"Демонстранты, выступающие в поддержку вооруженной группы, захватившей почти две недели назад здание полка ППС, перекрыли движение на проспекте Баграмяна и двигались в сторону резиденции президента", - информирует издание.

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Минувшей ночью очередной митинг в Ереване в поддержку вооруженной группы, которая 17 июля захватила здание полка ППС на ереванской улице Хоренаци, вылился в столкновения с представителями правопорядка.

При разгоне акции полиция применила спецсредства (слезоточивый газ, светошумовые гранаты), десятки пострадавших попали в больницы с осколочными ранениями, ожогами, отравлением газом.

Участники акции выступали в поддержку группы вооруженных сторонников арестованного радикального оппозиционера Жирайра Сефиляна, которые 17 июля захватили полк ППС в Ереване. Во время нападения погиб офицер полиции, госпитализированы еще пятеро полицейских и один из нападавших.

Захватившие здание полиции лица требуют отставки властей страны и освобождения Сефиляна, арестованного около месяца назад по подозрению в незаконном хранении группой лиц оружия.