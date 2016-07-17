В ходе атаки радикалов в Ереване погиб один полицейский

Как сообщает АМИ «Новости-Армения», группа вооруженных лиц, сторонников арестованного лидера радикального оппозиционного движения "Новая Армения" Жирайра Сефіляна в воскресенье утром захватила здание полка патрульно-постовой службы на окраинах Еревана.

Основное требование вооруженных людей – освобождение Сефіляна, который находится под стражей в рамках уголовного дела по факту незаконного хранения оружия группой лиц.

Он был арестован 23 июня сроком на два месяца. Ему инкриминируется попытка вооруженного захвата ереванской телебашни.

Утром Служба национальной безопасности Армении опубликовала заявление, в котором говорится, что распространяемая СМИ и соцсетями дезинформация о начале вооруженного восстания и захвата зданий и сооружений абсолютно не соответствует действительности.

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В заявлении Службы нацбезопасности Армении также отмечается, что с вооруженными людьми ведутся переговоры.

По сообщению очевидцев, вооруженные люди проникли внутрь здания полка ППС полиции, протаранив железные ворота с помощью грузовика.

Жителей домов, расположенных вблизи здания полиции, эвакуировали. Правоохранительные органы стянули дополнительные силы и спецтехнику.

Заместитель начальника полиции Армении Униан Погосян сообщил, что лица, захватившие здание, насильно удерживают заложников, все они - сотрудники полиции. Он сообщил также, что среди нападавших пострадавших нет.

Он подтвердил, что среди заложников - заместитель начальника полиции Еревана Валерий Оспиян.

По словам Погосяна, с первых минут с вооруженными людьми ведутся переговоры, их уговаривают отказаться от преступных намерений и сдаться властям, в противном случае их обезвредят. По его словам, полиция еще надеется решить проблему путем переговоров.

"Единственное их требование - освобождение Жирайра Сефиляна, других требований у них нет", - добавил заместитель начальника полиции Армении.

Отвечая на вопрос о том, будет ли выполнено это требование, Погосян ответил отрицательно.