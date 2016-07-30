Столкновения у захваченного здания ППС в Ереване: количество пострадавших возросло до 60 человек
В результате столкновений, произошедших в Ереване на улице Хоренаци и квартале Сари-Таг близ захваченного вооруженной группой здания патрульно-постовой службы, в пять медучреждений были доставлены 60 пострадавших с различными телесными повреждениями.
Об этом сообщает Newsarmenia.
Из 42 пострадавших, доставленных в медцентр "Сурб Григор Лусаворич" положение двоих оценивается как тяжелое. Одному из низ удалили глаз, у другого диагностированы ожоги. Обсуждается вопрос транспортировки в специализированное медицинское учреждение.
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Тяжелым является также состояние одного из двенадцати пострадавших, доставленных в медцентр "Эребуни". Из пяти госпитализированных туда полицейских один получил огнестрельное ранение брюшной полости. В этот момент его оперируют.
Состояние остальных удовлетворительное.
В результате произошедших столкновений у захваченного вооруженной группой полка патрульно-постовой службы были задержаны 50 человек. Участники акции выражали поддержку группе, требующей отставки властей.