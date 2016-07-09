Саммит НАТО в Варшаве: лидеры Альянса заявили о единстве в поддержке Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении, принятом сегодня в Варшаве по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, которое состоялось в рамках саммита Альянса.

"Мы едины в своей поддержке суверенитета Украины, ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ и ее неотъемлемого права определять собственное будущее и внешнюю политику без внешнего вмешательства, в соответствии с Хельсинкским заключительным актом", - говорится в заявлении.

Читайте такжеСтолтенберг призвал Россию прекратить оказывать поддержку боевикам на Донбассе

В документе отмечается, что главы государств и правительств стран-участниц Комиссии Украина-НАТО встретились сегодня в Варшаве, чтобы "рассмотреть и еще больше укрепить наше сотрудничество в рамках Хартии об особом партнерстве".

"Мы обсудили планы реформ в Украине и прогресс в их реализации, одобрили Комплексный пакет поддержки (КПП) Украины и обменялись мнениями относительно ситуации в секторе безопасности Украины. Союзники высоко оценили усилия президента Украины, направленные на мирное урегулирование конфликта", - констатируется в заявлении.

Лидеры Комиссии Украина-НАТО также подчеркнули, что, несмотря на неоднократные призывы НАТО и международного сообщества к России придерживаться международного права, "Россия продолжает агрессивные действия, подрывающие суверенитет, территориальную целостность и безопасность Украины, нарушая международное право". "Эти события повлекли за собой серьезные последствия для стабильности и безопасности евроатлантического региона", - отметили они.