В Варшаве сегодня стартует многообещающий саммит НАТО
С 8 по 9 июля будет проходить варшавский саммит НАТО 2016, на который многие возлагают большие надежды. Заседание комиссии Украина-НАТО планируется во второй день саммита.
Это 27-я по счету встреча на высшем уровне глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса и первый за всю историю саммит НАТО на территории Польши.
Как сообщается на сайте МИД Польши, официально саммит начнется в 15:30 по киевскому времени с официального приветствия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента Польши Анджея Дуды.
Однако прибытие участников и первые встречи начнутся с самого утра.
Читайте такжеЧего стоит ожидать от варшавского саммита НАТО? – опрос УНИАН
Далее главы 28 государств и правительств стран НАТО, а также Черногории, которая имеет статус наблюдателя в Альянсе, проведут первое заседание Североатлантического совета. Также планируется пресс-конференция генсека НАТО. Затем лидеры государств примут участие в рабочем обеде, на который также приглашены представители государств и объединений, не состоящих в НАТО.
Саммит продолжит свою работу 9 июля с заседания, посвященного Афганистану, при участии президента и главы правительства Афганистана, а также представителей стран-партнеров НАТО и международных организаций. Позже состоится второе заседание Совета НАТО при участии Иордании, Европейского совета и Европейской комиссии.
Читайте такжеСША поддерживают политику открытых дверей НАТО для Украины, но перед ней "длинный путь модернизации" - Керри
Завершится саммит заседанием комиссии Украина-НАТО при участии президента Украины Петра Порошенко.
При этом отмечается, что генеральный секретарь НАТО будет проводить отдельные пресс-конференции после каждого заседания.
Кроме того, в рамках саммита предусмотрены рабочие ужины на уровне министров иностранных дел и обороны.
Читайте также"Глубоко оборонительная": Меркель охарактеризовала стратегию НАТО по отношению к России
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко планирует посетить варшавский саммит НАТО 2016. Среди прочего он намерен провести встречу с президентом США Бараком Обамой.
Порошенко также ранее заявлял, что в ходе саммита НАТО в Варшаве Украина определит дальнейшие действия с "нормандской четверкой".
Читайте такжеУкраина ожидает учреждения новых проектов сотрудничества с НАТО в Варшаве – Порошенко
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что на саммите Альянса в Варшаве союзники предоставят Украине политическую и практическую помощь.
Кроме того, министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что на саммите НАТО в Варшаве будут сформированы силы сдерживания, которые заставят Россию "забыть об угрозах в сторону Польши и другим стран".