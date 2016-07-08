В Варшаве сегодня стартует многообещающий саммит НАТО

Это 27-я по счету встреча на высшем уровне глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса и первый за всю историю саммит НАТО на территории Польши.

Как сообщается на сайте МИД Польши, официально саммит начнется в 15:30 по киевскому времени с официального приветствия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента Польши Анджея Дуды.

Однако прибытие участников и первые встречи начнутся с самого утра.

Читайте такжеЧего стоит ожидать от варшавского саммита НАТО? – опрос УНИАН

Далее главы 28 государств и правительств стран НАТО, а также Черногории, которая имеет статус наблюдателя в Альянсе, проведут первое заседание Североатлантического совета. Также планируется пресс-конференция генсека НАТО. Затем лидеры государств примут участие в рабочем обеде, на который также приглашены представители государств и объединений, не состоящих в НАТО.

Саммит продолжит свою работу 9 июля с заседания, посвященного Афганистану, при участии президента и главы правительства Афганистана, а также представителей стран-партнеров НАТО и международных организаций. Позже состоится второе заседание Совета НАТО при участии Иордании, Европейского совета и Европейской комиссии.

Читайте такжеСША поддерживают политику открытых дверей НАТО для Украины, но перед ней "длинный путь модернизации" - Керри

Завершится саммит заседанием комиссии Украина-НАТО при участии президента Украины Петра Порошенко.

При этом отмечается, что генеральный секретарь НАТО будет проводить отдельные пресс-конференции после каждого заседания.

Кроме того, в рамках саммита предусмотрены рабочие ужины на уровне министров иностранных дел и обороны.

Читайте также"Глубоко оборонительная": Меркель охарактеризовала стратегию НАТО по отношению к России

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко планирует посетить варшавский саммит НАТО 2016. Среди прочего он намерен провести встречу с президентом США Бараком Обамой.

Порошенко также ранее заявлял, что в ходе саммита НАТО в Варшаве Украина определит дальнейшие действия с "нормандской четверкой".

Читайте такжеУкраина ожидает учреждения новых проектов сотрудничества с НАТО в Варшаве – Порошенко

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что на саммите Альянса в Варшаве союзники предоставят Украине политическую и практическую помощь.

Кроме того, министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что на саммите НАТО в Варшаве будут сформированы силы сдерживания, которые заставят Россию "забыть об угрозах в сторону Польши и другим стран".