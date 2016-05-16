Атака градом: на Ставрополь обрушились ледяные осадки размером с теннисный мяч, введен режим ЧС (фото, видео)

Как сообщили в региональном управлении МЧС, на Ставрополье обрушилась третья волна града, передает "Вести.ru".

В МЧС объявили, что была организована работа по оказанию помощи в восстановлении кровель социально-незащищенным слоям населения и всестороннему жизнеобеспечению населения. По актуальной информации, на восстановление кровли было подано 53 заявки.

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Очевидцы утверждают, что размер градин, которые обрушились на Ставрополье, достигал лесного ореха и даже теннисного мяча. Град разрушил теплицы, а на реабилитацию деревьев уйдет не менее двух лет.

По данным МЧС, от града наиболее пострадал сам Ставрополь, а также Левокумский, Благодарненский, Александровский, Петровский районы края. Из-за метеоусловий там периодически нарушалось электроснабжение.

В ликвидации последствий участвуют 453 человека и 105 единиц техники.