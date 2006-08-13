В Тирасполе взорван троллейбус
Погиб один человек и 11 получили ранения
В результате взрыва в троллейбусе в Тирасполе погиб один человек и 11 получили ранения, сообщила руководитель пресс-центра МВД Приднестровья Алла Иванченко.
Пятеро пострадавших находятся в тяжелейшем состоянии в реанимации, еще шесть - в отделении травматологии, сказала Иванченко.
По ее словам, взрыв произошел на задней площадке троллейбуса.
Как сообщила Иванченко, это не был теракт.
Объявлено вознаграждение в $10 тысяч за информацию, которая может способствовать раскрытию преступления.
Как сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах непризнанной республики, на задней площадке троллейбуса, вероятно, была взорвана ручная граната РГД-5.
Создан специальный штаб по расследованию преступления.РИА "Новости"