Спецслужбы поймали лидера британской ячейки «Аль-Каиды»

По данным спецслужб, в ходе антитеррористических рейдов в Великобритании был задержан лидер ячейки «Аль-Каиды» в стране.

Как пишет Газета.ru, представители министерства внутренних дел сообщили, что один из задержанных, помимо планирования взрывов в пассажирских самолетах, подозревается в причастности к ряду других терактов последних лет.

Как сообщили газете Sunday Times сотрудники контрразведки MI5, задержанный играл одну из важнейших ролей в террористической сети в Великобритании. Он контролировал два канала вербовки и отправки будущих террористов в тренировочные лагеря в Пакистане и имел связи с кашмирскими и североафриканскими группировками в стране.

Имя подозреваемого и его национальность не сообщаются. Известно, что он находился под наблюдением спецслужб с августа прошлого года.

Предполагаемый лидер «Аль-Каиды» в Великобритании был арестован после того, как спецслужбам удалось раскрыть заговор, целью которого было взорвать пассажирские самолеты, вылетающие из лондонского аэропорта. Злоумышленники собирались пронести на борт самолетов, следующих в США, жидкую взрывчатку, залитую в бутылки или банки с прохладительными напитками.