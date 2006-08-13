Нобелевский лауреат признался, что во время войны служил в СС

Немецкий писатель, обладатель Нобелевской премии по литературе Гюнтер Грасс (Guenter Grass) признался, что в юности служил в войсках СС, сообщает BBC News.

Как заявил Грасс в интервью, опубликованном в субботнем номере газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в возрасте 17 лет он служил в танковой части СС, дислоцированной под Дрезденом.

Ранее было известно, что Грасс - автор "Жестяного барабана" - одного из самых известных в мире антифашистских романов - служил в немецкой армии и был взят в плен американскими военнослужащими. О таком факте своей биографии, как служба в войсках СС, Гюнтер Грасс никогда ранее не сообщал.

Объясняя причины, по которым он решил придать огласке службу в СС, Грасс сказал, что "необходимость хранить эту тайну, долгие годы довлела над ним". В интервью, данном Frankfurter Allgemeine Zeitung в преддверии выхода его нового романа "Peeling Onions" ("Чистя лук"), посвященного краху фашистской Германии, Грасс заявил: "Мое молчание на протяжении всех этих лет было одной из причин, по которым я написал эту книгу. Это наконец вырвалось наружу".

Говоря о своей службе в СС, Грасс, в частности, сказал: "Со мной случилось то, что и со многими другими в моем возрасте. На стол легла повестка". При этом знаменитый писатель признался, что в юности не стыдился службы в СС, воспринимая эти войска лишь "как элитное подразделение, несущее службу в горячих точках". Чувство вины, добавил писатель, пришло к нему лишь спустя долгие годы.

Лента.ру