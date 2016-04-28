The Huffington Post: Опрос показывает шизофреническое отношение немцев к России

Об этом пишет Кристоф Аше в статье "Опрос показывает шизофреническое отношение немцев к России", опубликованной на сайте издания The Huffington Post.

81% опрошенных немцев выступает за более тесное партнерство с Россией. Дороже немцам только отношения с Францией (89%). На третьем месте оказались Соединенные Штаты (59%).

Для российских граждан Германия находится на первом месте, если речь идет об улучшении отношений. 62% опрошенных россиян заявили, что их страна должна более тесно сотрудничать с Федеративной Республикой. 95% немцев даже считают, что сближаться должны Россия и ЕС. В России меньше людей поддерживают сближение Москвы и Брюсселя (84%).

Интересно, что:

- Почти 48% немцев считают Россию опасной страной – на западе республики этот показатель еще выше (53%).

- Отвечая на вопрос о политических кризисах, в которых особенно важно сотрудничать с Россией, 49% немецких респондентов назвали решение конфликта в Сирии. Конфликт в Украине (13%), борьба с терроризмом (13 5) и экономические отношения (105) кажутся немцам недостаточно важными, когда речь идет о сотрудничестве с Кремлем.

Эксперт по России Штефан Майстер в результатах опроса видит раскол в отношении немцев к России. Данные показали, "что сценарий угрозы со стороны Москвы продолжает существовать в сознании немцев", сказал в интервью The Huffington Post сотрудник Немецкого общества внешней политики (DGAP).

Хотя образ Путина остается весьма негативным, сказал Майстер. "Но немцы хотят, чтобы с его помощью решались международные конфликты".

"Мы видим, что немцы хотят сотрудничать с Россией только в решении наиболее актуальных международных проблем, таких, как решение конфликта в Сирии. В не менее важных конфликтах, как, например, в Украине, только небольшой процент опрошенных немцев видят возможность для сотрудничества с Путиным", - говорит эксперт.

Опрос также показывает, что большая часть немцев (50%) считают, что Россия не является частью Европы. Такого же мнения россияне – 51% опрошенных сказали, что Россия не имеет отношения к Европе. Наиболее часто аргументировали это тем, что у ЕС и России разные ценности.