В Австралии опубликовано неизвестное ранее видео с участием музыкантов The Beatles

В описании к видео говорится, что запись была сделана 1 ноября 1965 года в гримерке, передает abc.net.au.

На видео отсутствует звук. Ролик сняла австралийская танцовщица Дон Суэйн.

"Я была в гримерной комнате. Мы пили шампанское. В любом случае, я не знаю, это Джон или Ринго, но кто из них взял у меня камеру со словами, что я неправильно ее использую, и начали ее трясти и переворачивать вверх ногами. Было здорово. Я имею в виду, что они были приятными людьми. Они действительно были приятными", - рассказывала она.

Видео с The Beatles в архив передала дочь танцовщицы.

Ранее УНИАН сообщал, что первый контракт Beatles со студией звукозаписи, подписанный в то время, когда группа еще называлась Tony Sheridan and the Beat Brothers, продан на аукционе в Нью-Йорке за 75 тысяч долларов. Документ датирован 1961 годом. По этому контракту группа выпустила лишь один сингл - My Bonnie - и только в Германии.