Впервые за 200 лет метеорит убил человека
В Индии мужчина погиб при падении метеорита на землю, этот случай стал первым за последние 200 лет.
Об этом сообщил глава штата Тамилнад Джаялалита Джаярам, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
"Метеорит попал в здание колледжа", — сказал он, добавив, что мужчина получил серьезные травмы и умер по дороге в больницу.
Джаярам отметил, что погибший работал водителем автобуса, и его семье уже выплачена компенсация в $1,47 тыс.
Читайте такжеДвойник челябинского метеорита взорвется в атмосфере Земли – NASA
По предварительным данным, погибший стоял на улице возле столовой колледжа в момент падения небесного тела. Также пострадал садовник и двое студентов, и повреждено здание учебного заведения. Остатки метеорита были найдены на месте ЧП.
По данным научного издания International Comet Quarterly, в предыдущий раз гибель в результате падения метеорита была зафиксирована в 1825 году.