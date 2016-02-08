Впервые за 200 лет метеорит убил человека

Об этом сообщил глава штата Тамилнад Джаялалита Джаярам, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"Метеорит попал в здание колледжа", — сказал он, добавив, что мужчина получил серьезные травмы и умер по дороге в больницу.

Джаярам отметил, что погибший работал водителем автобуса, и его семье уже выплачена компенсация в $1,47 тыс.

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По предварительным данным, погибший стоял на улице возле столовой колледжа в момент падения небесного тела. Также пострадал садовник и двое студентов, и повреждено здание учебного заведения. Остатки метеорита были найдены на месте ЧП.

По данным научного издания International Comet Quarterly, в предыдущий раз гибель в результате падения метеорита была зафиксирована в 1825 году.