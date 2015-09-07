В районе Бангкока упал метеорит – СМИ (видео)

Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Телеканал опубликовал ролик, в котором видно, что по небу летит объект, оставляющий за собой белый след, после чего происходит яркая вспышка и метеорит исчезает. Отмечается, что жители соседней провинции Канчанабури услышали некий звук, напоминающий взрыв.

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Многочисленные видео были сняты жителями Бангкока. Как отметили в Национальном научно-исследовательском институте астрономии, явление действительно может быть падением метеорита, несмотря на то что такое происходит очень редко и обычно в ночное время суток.

Также рассматривается версия падения космического мусора. По данным сайта Satview, подобный объект мог упасть на Землю в районе столицы Таиланда.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года мимо Земли пролетает астероид размером с дом.