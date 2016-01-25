ИГ обнародовало видео с исполнителями терактов в Париже - СМИ
Международная террористическая группировка "Исламское государство" распространила видео с убийствами заложников, где палачами являются и исполнители парижских терактов 13 ноября 2015 года.
Об этом сообщила в своей электронной версии лондонская газета The Daily Telegraph, передает ТСН.
Боевики, которые стоят за парижскими терактами, появились в распространенном ИГ видеоролике, в котором они отрубают головы нескольким неизвестным заложникам.
Ролик был снят до ноябрьских терактов, но был обнародован в воскресенье вечером. По утверждению издания, один из палачей - террорист Билаль Хадфи, который взорвал себя возле стадиона Stade de France. Еще один боевик на видео - Сами Амимур, ликвидирован в ходе полицейского штурма концертного зала Bataclan.
"Кто бы не стоял в рядах куффаров (врагов - ред.), он будет целью наших мечей", - звучит в видео угроза, в то время как на экране появляются изображения Тауэрского моста и собора Святого Павла в Лондоне.
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В ролике также были показаны фотографии премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и спикера палаты общин Джоном Беркоу, причем портрет последнего предстал в качестве цели, на которую наведен оптический прицел.
#ISIS Released a video shows the last words for the #ParisAttacks Executors #Syria#ISIL#Raqqapic.twitter.com/x0PgOz6sOJ#Paris#security— Int Intelligence (@IntIntelligence) January 24, 2016
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