ИГ обнародовало видео с исполнителями терактов в Париже - СМИ

Об этом сообщила в своей электронной версии лондонская газета The Daily Telegraph, передает ТСН.

Боевики, которые стоят за парижскими терактами, появились в распространенном ИГ видеоролике, в котором они отрубают головы нескольким неизвестным заложникам.

Ролик был снят до ноябрьских терактов, но был обнародован в воскресенье вечером. По утверждению издания, один из палачей - террорист Билаль Хадфи, который взорвал себя возле стадиона Stade de France. Еще один боевик на видео - Сами Амимур, ликвидирован в ходе полицейского штурма концертного зала Bataclan.

"Кто бы не стоял в рядах куффаров (врагов - ред.), он будет целью наших мечей", - звучит в видео угроза, в то время как на экране появляются изображения Тауэрского моста и собора Святого Павла в Лондоне.

Читайте такжеВо Франции установили личность террориста, погибшего при штурме в Сен-Дени

В ролике также были показаны фотографии премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и спикера палаты общин Джоном Беркоу, причем портрет последнего предстал в качестве цели, на которую наведен оптический прицел.

#ISIS Released a video shows the last words for the #ParisAttacks Executors #Syria#ISIL#Raqqapic.twitter.com/x0PgOz6sOJ#Paris#security