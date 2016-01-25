ИГ обнародовало видео с исполнителями терактов в Париже - СМИ

02:47, 25 января 2016
Мир
1322

Международная террористическая группировка "Исламское государство" распространила видео с убийствами заложников, где палачами являются и исполнители парижских терактов 13 ноября 2015 года.

REUTERS

Об этом сообщила в своей электронной версии лондонская газета The Daily Telegraph, передает ТСН.

Боевики, которые стоят за парижскими терактами, появились в распространенном ИГ видеоролике, в котором они отрубают головы нескольким неизвестным заложникам.

Ролик был снят до ноябрьских терактов, но был обнародован в воскресенье вечером. По утверждению издания, один из палачей - террорист Билаль Хадфи, который взорвал себя возле стадиона Stade de France. Еще один боевик на видео - Сами Амимур, ликвидирован в ходе полицейского штурма концертного зала Bataclan.

"Кто бы не стоял в рядах куффаров (врагов - ред.), он будет целью наших мечей", - звучит в видео угроза, в то время как на экране появляются изображения Тауэрского моста и собора Святого Павла в Лондоне.

Читайте такжеВо Франции установили личность террориста, погибшего при штурме в Сен-Дени

В ролике также были показаны фотографии премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и спикера палаты общин Джоном Беркоу, причем портрет последнего предстал в качестве цели, на которую наведен оптический прицел.

Читайте такжеВ Париже в присутствии первых лиц государства почтили память жертв терактов

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter