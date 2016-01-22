В Грозном проходит митинг в поддержку Кадырова (фото)

На плакатах участников митинга написаны негативные лозунги по отношению к российским оппозиционным деятелеям, в основном - против Яшина и Макаревича.

"Грозный ТВ" утверждает, что в митинге принимает участие около 1 миллиона человек. С виду народу поменьше", - сообщил в своем твиттере блогер Варламов, который снимает митинг.

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Как сообщал УНИАН, в России зампредседателя партии «Парнас» Илья Яшин заканчивает подготовку доклада про главу Чечни Рамзана Кадырова.

Презентация доклада c рабочим названием «Угроза национальной безопасности» состоится 23 февраля, за четыре дня до первой годовщины убийства Бориса Немцова.

По словам Яшина, доклад посвящен жизненному пути Рамзана Кадырова с 1990-х гг., когда он с отцом Ахматом Кадыровым находился на стороне боевиков.