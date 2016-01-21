В России оппозиция выпустит доклад про Кадырова "Угроза национальной безопасности"

Презентация доклада c рабочим названием «Угроза национальной безопасности» состоится 23 февраля, за четыре дня до первой годовщины убийства Бориса Немцова, рассказал оппозиционер «Ведомостям».

По словам Яшина, доклад посвящен жизненному пути Рамзана Кадырова с 1990-х гг., когда он с отцом Ахматом Кадыровым находился на стороне боевиков.

Читайте такжеВ Кремле заступились за Кадырова после его заявлений о "врагах народа"

«Доклад исследует режим Кадырова со всех сторон. Там поднимают вопросы коррупции, мы оцениваем, сколько денег было выделено Чечне по разным программам и как они расходовались», - говорит Яшин.

По его словам, авторы изучили «вопросы, связанные с политическими убийствами, к которым Рамзан Кадыров может быть причастен».

Яшин подчеркивает, что Кадыров ни разу даже не был допрошен. Кроме того, Яшин и его помощники, которые готовят доклад, изучают окружение Кадырова, его ближайших соратников и семейные связи главы Чечни в руководстве республики.

«Мы исследуем политический режим, который сформирован в Чечне, его особенности, вопросы, связанные с исламизацией, культом личности Кадырова», - рассказывает Яшин.

Еще одной темой, которую затронут в докладе, станут взаимоотношения Чечни с федеральным центром. Главный вопрос, который поднимается в докладе, - роль Путина в становлении этого режима, подчеркивает Яшин.

«Режим в Чечне - результат политики Путина на Северном Кавказе. Мы пытаемся дать какой-то прогноз, как ситуация может развиваться, какие она создает угрозы для политической системы России, для национальной безопасности», - отметил российский оппозиционер.

Доклад готовится по открытым источникам и публикациям СМИ, кроме того, коллеги Яшина ездили в Чечню для сбора информации. Впервые о подготовке доклада о Кадырове Илья Яшин сказал в прошлом году, когда проходила презентация последнего доклада Бориса Немцова «Путин. Война» о конфликте на юго-востоке Украины.

Напомним, 12 января глава Чечни назвал представителей внесистемной оппозиции врагами народа и предателями, которые пытаются «нажиться на сложной экономической ситуации». Позже в соцсетях он уточнил, что имел в виду тех, кто уехал из России «и оттуда поливает грязью и клевещет на нашу страну»: «Они угрожают России, ездят в США, столицы стран Европы, подсказывают, какие ввести санкции, чтобы подорвать экономику, безопасность, стабильность России».

А председатель парламента Чечни Магомед Даудов назвал тех, кого имел в виду Кадыров: Виктор Шендерович, Илья Яшин, Алексей Венедиктов и др.