Делегации из РФ не будет: Германия отказал в визе российскому министру АПК

21:40, 15 января 2016
Мир
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Делегация из РФ не поедет на Всемирную сельскохозяйственную ярмарку в Германию.

investigator.org.ua

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев из-за санкций ЕС не получил визу в Германию. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза России.

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"Россия планировала принять участие во Всемирной продовольственной и аграрной выставке "Зеленая неделя-2016", но МИД ФРГ отказал выдать разрешение на прибытие в Берлин министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, включенного в санкционные списки ЕС. Этот факт автоматически сделал невозможным участие в форуме российской делегации", - говорится в сообщении.

Отметим, что крупнейшая европейская сельскохозяйственная ярмарка "Зеленая неделя", каждый год собирает в Берлине сотни тысяч посетителей.

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