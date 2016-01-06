В 2015 году в Германии зарегистрировано 1,1 миллиона искателей убежища

12:39, 06 января 2016
Мир
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В 2015 году в Германии зарегистрировано около 1,09 млн человек, искавших убежища.

беженцы германия / REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из правительства Германии.

Отмечается, что в частности, в декабре было зарегистрировано 127 320 искателей убежища.

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Напомним, в декабре министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер допустил, что в будущем Германия закроет границы для беженцев. Берлин также может принять решение о высылке части беженцев, уже приехавших в страну.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, необходимо "учитывать беспокойство людей" и уменьшать количество прибывающих в страну беженцев.

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беженцы германия / REUTERS

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