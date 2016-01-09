В Польше прошли протесты против закона о СМИ

Манифестанты, которых вывел на улицы созданный на днях "Комитет защиты демократии", выразили обеспокоенность возможным ограничением свободы самовыражения и независимости медиаресурсов, сообщает Русская служба ВВС.

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Ранее озабоченность этим законом выразил Евросоюз: в Брюсселе изъявили желание оспорить подобный механизм взаимодействия властей и СМИ.Согласно подписанному документу, закон даёт правительству право напрямую назначать руководителей общественных телерадиокомпаний.

Еврокомиссия проведёт совещание по этому вопросу на следующей неделе.

Правящая в Польше консервативная партия "Право и справедливость" спешит провести крупные государственные и социальные реформы, обещанные в прошлом году в ходе предвыборной кампании.

Эта поспешность уже привела к массовым демонстрациям сторонников и противников реформ в разных городах Польши, что, в свою очередь, привлекло внимание руководства ЕС.