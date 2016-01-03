В ЕС заговорили о готовности оспорить новый закон Польши о СМИ

По словам комиссара ЕС по цифровой экономике и обществу Гюнтера Эттингера, существуют серьезные основания задействовать правовой механизм ЕС и подвергнуть действия Варшавы мониторингу, передает Би-би-си.

Члены парламента Польши одобрили спешно принятые правительством поправки к закону о СМИ, которые, по мнению критиков этого законопроекта, ограничивают свободу слова.

В интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, вышедшему в свет 3 января, Эттингер сказал, что он поднимет этот вопрос на ближайшем заседании Еврокомиссии 13 января.

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Согласно правовому механизму, принятому в прошлом году, Еврокомиссия может усилить давление на государство, входящее в сообщество, с тем, чтобы повлиять на любой шаг, который может быть рассмотрен как "систематическая угроза" фундаментальным ценностям ЕС.

В конце концов, это может привести к лишению страны-нарушителя права голоса в Совете ЕС.

Напомним, четыре топ-менеджера государственного телевидения Польши подали в отставку в знак протеста против нового закона о государственных СМИ.